Avustralyalı DEAŞ yöneticisinin yargılanmasına devam edildi

KİLİS, () - TERÖR örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olan ve ABD'nin ölüm listesinde yer aldığı belirtilen Avustralya vatandaşı 27 yaşındaki Neil Christopher Prakash'ın Kilis'te yargılanmasına devam edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olduğu belirtilen Avustralya vatandaşı Neil Christopher Prakash, geçen yıl 24 Ekim'de Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken jandarma tarafından Kilis'in Elbeyli İlçesi'nde yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne konuldu. Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmada sanık Prakash'ın, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesini alındı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Prakash, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti ise sanın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.