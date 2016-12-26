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Avukata 'kötü muamele' iddiasına suç duyurusu

ADANA'da Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, meslektaşları Tugay Bek'in gözaltı sürecinde hukuka aykırı muamelelere maruz kaldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adliye binası önünde toplanan ÇHD üyesi...

Avukata 'kötü muamele' iddiasına suç duyurusu
ADANA'da Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, meslektaşları Tugay Bek'in gözaltı sürecinde hukuka aykırı muamelelere maruz kaldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Adliye binası önünde toplanan ÇHD üyesi avukatları adına açıklama yapan Av. Ali Akıncı meslektaşları Tugay Bek'in HDP operasyonu kapsamında 12 Aralık'ta gözaltına alındığını hatırlattı. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılan meslektaşlarının gözaltına alındığı sırada hukuka aykırı muameleye tabi tutulduğunu ileri süren Akıncı, şöyle dedi:
"14 Aralık'ta meslektaşımız Adli Tıp Kurumu'na sağlık kontrolü amacıyla götürüldü. Dönüşte polisin ters kelepçe yapmak istemesine direnen meslektaşımız, yaklaşık 40 çevik kuvvet polisi tarafından darp edildi, hakarete maruz bırakıldı. Bu muamele Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Anayasa'ya aykırıdır. Meslektaşımızın halihazırda Adana Barosu'na kayıtlı avukat olması sebebiyle, mesleki güvenceleri ve uluslararası meslek etik ilkeleri de çiğnenmiş ve ihlal edilmiştir. Meslektaşımızın maruz kaldığı tüm bu insanlık dışı uygulamalar, işkence ve hukuka aykırılıklar nedeniyle tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk"dedi.
Açıklamaya Av. Tugay Bek de katıldı.

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