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Avukat ve müvekkil yakınları arasında silahlı kavga: 2 yaralı
GÜVENLİK 21.01.2020, 14:20
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ANKARA'da avukat Şenol Ö. ile müvekkilinin yakınları arasında borç-alacak kavgası çıktı. Başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan avukat Şenol Ö., müvekkil yakınlarından Tahir A.'yı tabancayla vurarak yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki Söğütözü Mahallesi'nde bulunan plazada meydana geldi. Tutuklu sanık Tarık A.'nın yakınları Tahir A., Abdurrahim A. ve Mehmet T., avukat Şenol Ö. ile görüşmek için bürosuna gitti. Avukat Şenol Ö. ve müvekkil yakınları arasında borç-alacak yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda sanık yakınları, sopa ile avukata saldırdı. Başından yaralanan Şenol Ö., çekmecesindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Müvekkil yakınlarından Tahir A., sol bacağından ve başından vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan avukat Şenol Ö. ile Tahir A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Avukat Şenol Ö., ambulansa götürülürken yaptığı açıklamada, "Benim büromu bastılar, hadlerini bildirdim. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Dava hakkı olmayan alacağı almaya geldiler. Ben de belgelerimi sundum, belgeler elimde. Bu belgelere rağmen almaya kalktılar" dedi.
Olaya karışan Abdurrahim A. ve Mehmet T. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki Söğütözü Mahallesi'nde bulunan plazada meydana geldi. Tutuklu sanık Tarık A.'nın yakınları Tahir A., Abdurrahim A. ve Mehmet T., avukat Şenol Ö. ile görüşmek için bürosuna gitti. Avukat Şenol Ö. ve müvekkil yakınları arasında borç-alacak yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda sanık yakınları, sopa ile avukata saldırdı. Başından yaralanan Şenol Ö., çekmecesindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Müvekkil yakınlarından Tahir A., sol bacağından ve başından vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan avukat Şenol Ö. ile Tahir A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Avukat Şenol Ö., ambulansa götürülürken yaptığı açıklamada, "Benim büromu bastılar, hadlerini bildirdim. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Dava hakkı olmayan alacağı almaya geldiler. Ben de belgelerimi sundum, belgeler elimde. Bu belgelere rağmen almaya kalktılar" dedi.
Olaya karışan Abdurrahim A. ve Mehmet T. polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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