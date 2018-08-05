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Avukat ve emekli öğretmen eşi kazada öldü

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında avukat Tuncay Yazıcıoğlu ile emekli öğretmen eşi Günay Çakır Yazıcıoğlu hayatını kaybetti. Kaza, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde meydana geldi. Giresun-Ordu karayolunda seyir halinde...

Avukat ve emekli öğretmen eşi kazada öldü
ORDU'nun Gülyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında avukat Tuncay Yazıcıoğlu ile emekli öğretmen eşi Günay Çakır Yazıcıoğlu hayatını kaybetti.
Kaza, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde meydana geldi. Giresun-Ordu karayolunda seyir halinde olan J.M.'nin yönetimindeki ZZ 910 0Z Gürcistan plakalı minibüs ile aynı yönde seyir halinde olan Tuncay Yazıcıoğlu'nun idaresindeki 28 ED 998 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Tuncay Yazıcıoğlu ve eşi Günay Çakır Yazıcıoğlu, çevredeki vatadaşlar ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kent merkezindeki özel hastaneye kaldırılan çift tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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