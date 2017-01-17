Avukat Ermiş'in gözaltına alınmasını protestoya dava açıldı

İZMİR Adliyesi önünde geçen eylül ayında, OHAL kapsamında kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkan Yardımcısı avukat Münip Ermiş'in Antalya'da gözaltına alınmasını protesto etmek için basın açıklaması yaptıkları iddiasıyla 21'i avukat 25 kişi hakkında, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması, salon yetersiz olduğu için 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan 25 sanıktan 21'i ile avukatları katılırken, diğer 4 sanık katılmadı. Duruşmaya, kapatılan ÇHD Genel Başkan Yardımcısı avukat Münip Ermiş de katıldı.

Sanıkların avukatlarından Yakup Gül, ortada herhangi bir suç olmadığını, olayı soruşturan cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiğini, ancak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının sonucu bu davanın açıldığını belirtip, "Müvekkilerim yasal olarak demokratik haklarını kullanmıştır. Antalya'da gözaltında bulunan meslektaşlarının serbest bırakılması için açıklama yapmak istemiştir. Ancak daha açıklama yapmadan polisin şiddetine mahruz kalıp gözaltına alındılar. Müvekkilerimin ifadelerine başlamadan derhal beraat kararı verilmelidir" dedi.

Diğer sanık avukatlarıda aynı yönde talepte bulundu. Hakim taleplerin reddine karar verip, sanıkların ifadelerinin alınmasına karar verdi. Sanık avukatlardan Mehmet Cemal Doğan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "O gün gözaltında bulunan arkadaşlarımızın serbest bırakılması için basın açıklamasına katıldım. Bu benim yasal ve demokratik bir hakkımdır. Daha açıklama yapmadan polisin fiziki şiddetiyle karşılaştık. Polis etrafımızı sarıp, apar topar arabalara bindirdi. Biz bir hukukçu olarak gözaltına bulunan meslektaşlarımızın durmunu anlatmak için açıklama yapmak istedik. Bu bir siyasi uygulamadır. 12 Eylül'de de bu durum vardı. Şimdi de aynı durum uygulanıyor. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

İfadesini veren diğer sanıklar da aynı yönde ifade verdi. Diğer sanıkların ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Davaya konu olan olay, geçen eylül ayında meydana geldi.OHAL kapsamında kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi üyesi avukatlar, Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkan Yardımcısı avukat Münip Ermiş'in gözaltına alınmasını protesto etmek için İzmir Adliyesi C Blok önünde, tepki göstermek için basın açıklaması yapmak istedi. Adliye önünde önlem alan polis, OHAL kapsamında böyle bir açıklamanın yapılamayacağını bildirerek, avukatlardan buradan ayrılmalarını istedi. Grubun açıklama için ısrarını sürdürüp, 'Baskılar bizi yıldıramaz' sloganı atmaları üzerine çevik kuvvet etraflarını çevirdi. Ardından da verilen talimat doğrultusunda 12'si kadın toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından 25 kişi serbest kaldı.



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