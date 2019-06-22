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Avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü

DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesindeki bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Avukat Armanç Akraş (28), yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 03.00 sıralarında Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bbir eğlence mekanında...

Avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü
DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesindeki bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Avukat Armanç Akraş (28), yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 03.00 sıralarında Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bbir eğlence mekanında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Armanç Arkaş, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avukat Arkaş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından, silahı kullanan kişinin A.D. olduğunu saptadı. A.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 
Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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