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Avrasya Üniversitesi'nde yangın (2)- Yeniden

TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı binada, derste olan üniversite öğrencileri ve çalışanların yangın alarmı butonuna basılarak...

Avrasya Üniversitesi'nde yangın (2)- Yeniden
TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı binada, derste olan üniversite öğrencileri ve çalışanların yangın alarmı butonuna basılarak tahliyesinin sağlandığı yangında, can kaybı ve yaralanan olmadı.
Yomra ilçesi, Sancak Mahallesi, Hükümet Caddesi'nde yer alan Avrasya Üniversitesi'nin kantin ve mutfak bölümünde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda yalıtım kaplı olan yerleşke binasının dış cephesini sardı. Yangın sırasında derste olan öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar yangın butonuna basılıp alarm verilmesiyle tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Öğrencilerin korku ve panik yaşadığı yangında, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Büyük çapta hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
ÖĞRENCİLER DERSTEYDİ
Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, yangının söndürüldüğünü belirterek, "Üniversitenin Yomra yerleşkesindeki mutfak ve kantinin yer aldığı bölümde yangın başladı. Nedeni henüz belli değil, elektrik kontağı kaynaklı olabilir. Yangın, binanın dış cephesinin de izolasyon malzemesi olduğu için hızla büyüdü. O sırada derste olan öğrenciler ve binadakiler hemen tahliye edildi. Olayın sevindirici yanı, herhangi bir can kaybı ve zehirlenme söz konusu olmayışıdır. İtfaiye ekiplerimizle birlikte yangın kontrol altına alındı. Maddi hasar oluştu. Konu her yönüyle araştırılıyor" dedi.

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