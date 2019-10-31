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AVM otoparkında 16 parça tarihi eser ele geçirildi
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, alışveriş merkezinin otoparkına yapılan operasyonda, çeşitli dönemlere ait 16 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube...
GÜVENLİK 30.10.2019, 09:13
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, alışveriş merkezinin otoparkına yapılan operasyonda, çeşitli dönemlere ait 16 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda, otoparka yapılan baskında, 4 Lidya dönemine ait altın gümüş karışımı sikke, 6 Helenistik, Roma, Bizans dönemine ait gümüş sikke, 5 takı parçası ve 1 mühür olmak üzere 16 parça tarihi eser ele geçirildi. Yapılan incelemede eserlerin orijinal olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda, otoparka yapılan baskında, 4 Lidya dönemine ait altın gümüş karışımı sikke, 6 Helenistik, Roma, Bizans dönemine ait gümüş sikke, 5 takı parçası ve 1 mühür olmak üzere 16 parça tarihi eser ele geçirildi. Yapılan incelemede eserlerin orijinal olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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