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AVM'nin 7'nci katından düşüp öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde bir alışveriş merkezinin 7'nci katından düşen kimliği belirsiz 17-18 yaşlarındaki kız, yaşamını yitirdi. Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki 7 katlı Manavgat...

AVM'nin 7'nci katından düşüp öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde bir alışveriş merkezinin 7'nci katından düşen kimliği belirsiz 17-18 yaşlarındaki kız, yaşamını yitirdi.
Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi'ndeki 7 katlı Manavgat City adlı alışveriş merkezinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, AVM'nin en üst katındaki pencereden kaldırım taşlarının üzerine düşen genç kız ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı kız, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken yaşamını yitirdi.
Polis üzerinden kimlik çıkmayan ve 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kızın kimliğinin belirlenmesi ve olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

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