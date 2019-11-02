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Avlanması yasak olan karaca, tabancayla öldürüldü
KIRKLARELİ'nde avlanması yasak olan karaca, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyünde yaralı...
GÜVENLİK 30.10.2019, 10:50
KIRKLARELİ'nde avlanması yasak olan karaca, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyünde yaralı bir karaca olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, vücudunda çok sayıda kurşun yarası olan karacanın öldüğünü belirlendi. Karaca, incelenmek üzere şube müdürlüğüne götürüldü.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çayırdere köyüne gidilmiş ve ekiplerimiz köye ulaşamadan karacanın kurşun yaralarından hayatını kaybettiği görülmüştür. Yöremizde koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan karaca avının önlenebilmesi için yöre halkımızın ve yasal avcılarımızın desteğini bekliyoruz" denildi.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyünde yaralı bir karaca olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, vücudunda çok sayıda kurşun yarası olan karacanın öldüğünü belirlendi. Karaca, incelenmek üzere şube müdürlüğüne götürüldü.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çayırdere köyüne gidilmiş ve ekiplerimiz köye ulaşamadan karacanın kurşun yaralarından hayatını kaybettiği görülmüştür. Yöremizde koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan karaca avının önlenebilmesi için yöre halkımızın ve yasal avcılarımızın desteğini bekliyoruz" denildi.
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