Avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı- haberi ek fotoğraf
21 Şubat 2019 Perşembe 19:13
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