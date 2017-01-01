Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı
Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Ortaköy'de, olay yerinde son durum: CANLI
Ortaköy'den, olay yerinden son durum:...
İçişleri Bakanı Soylu Ortaköy'de: 39 kişi öldü, 15'i yabancı
Ortaköy saldırısında ölen 39 kişinin...

Avda yaralanan 112 görevlisi hastanede öldü

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde 112 Acil servis görevlisi 44 yaşındaki Aydın Karakuş arkadaşlarıyla gittiği avda ayağı kayınca kendi silahından çıkan kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karakuş kurtarılamadı. Olay akşam...

Avda yaralanan 112 görevlisi hastanede öldü
GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde 112 Acil servis görevlisi 44 yaşındaki Aydın Karakuş arkadaşlarıyla gittiği avda ayağı kayınca kendi silahından çıkan kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karakuş kurtarılamadı.
Olay akşam saat 16.00 sıralarında Şebinkarahisar ilçesi, Tamzara mahallesinde meydana geldi. İlçede 112 acil servisinde acil tıp teknisyeni olarak çalışan Aydın Karakuş arkadaşlarıyla birlikte ava gitti. İddiaya göre dağlık alanda ayağı kayan Karakuş'un yere düşerken elindeki tüfeği ateş aldı. Sol omuzundan giren kurşunla yaralanan Karakuş, arkadaşları tarafından Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Karakuş'un sağlık durumu yolda ağırlaşınca Suşehri Devlet Hastanesi'ne getirildi. Karakuş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morguna kaldırılan Aydın Karakuş'un cesedi daha sonra otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55