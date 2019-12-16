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Avda vurulan kazara vurulan genç, öldü
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yakınlarıyla birlikte yaban domuzu avlayan Hüseyin Ercan (28), kim tarafından ateşlendiği belli olmayan av tüfeği ile vurularak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olay, Batısandal...
GÜVENLİK 15.12.2019, 23:12
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yakınlarıyla birlikte yaban domuzu avlayan Hüseyin Ercan (28), kim tarafından ateşlendiği belli olmayan av tüfeği ile vurularak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, Batısandal Mahallesi'ndeki Yanıkhan ören yeri yakınlarında meydana geldi. Tarlaların çevresinde yaban domuzlarının olduğunu fark eden Hüseyin Ercan, yakınlarıyla birlikte ava çıktı. Avda kimin ateşlediği henüz bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Ercan, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ercan, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ercan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, Batısandal Mahallesi'ndeki Yanıkhan ören yeri yakınlarında meydana geldi. Tarlaların çevresinde yaban domuzlarının olduğunu fark eden Hüseyin Ercan, yakınlarıyla birlikte ava çıktı. Avda kimin ateşlediği henüz bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Ercan, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ercan, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ercan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
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