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Avda kazayla arkadaşını öldüren sanığa 4 yıl 2 ay hapis

KASTAMONU'da, av dönüşünde tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu arkadaşı 43 yaşındaki Mahir Nalbantoğlu'nun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 55 yaşındaki Emin Aşkaroğlu, 4 yıl 2 hay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen...

Avda kazayla arkadaşını öldüren sanığa 4 yıl 2 ay hapis
KASTAMONU'da, av dönüşünde tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu arkadaşı 43 yaşındaki Mahir Nalbantoğlu'nun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 55 yaşındaki Emin Aşkaroğlu, 4 yıl 2 hay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl Aralık ayında, Emin Aşkaroğlu ve Mahir Nalbantoğlu, Corumlu Köyü yakınlarında domuz avına çıktı. Av dönüşünde yürürken dengesini kaybederek yere düşen Emin Aşkaroğlu'nun tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Mahir Nalbantoğlu, hayatını kaybetti.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuksuz yargılanan Emin Aşkaroğlu, karar duruşmasında hazır bulundu. Duruşmaya ölen Mahir Nalbantoğlu'nun yakınları da katıldı. Sanık, "Av sonrası eve dönerken dengemi kaybederek düştüm. Sonra tüfek ateş aldı. Ölen Mahir Nalbantoğlu arkadaşım, kardeşim gibiydi. Çok üzgünüm" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Emin Aşkaroğlu'na 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

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