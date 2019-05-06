Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: 1'i İranlı 2 kişi gözaltına alındı

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda 1'i İranlı, 2 kişi gözaltına alındı, 1 kilo 842 gram sentetik uyuşturucu ‘metamfetamin’ ele geçirildi.

Avcılar Asayiş Şube narkotik ekipleri, yüklü miktarda metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen İstanbul plakalı bir otomobili takibe aldı. Ekipler, araçta bulunan bir kişinin elinde siyah renkli poşetle çıkarak, S.U. ile buluştuğunu görünce harekete geçti. Polis, araçtan inen İran vatandaşı Y.V. B'nin elindeki poşette toplam 1 kilo 842 gram ağırlığında şeffaf poşetler içerinde İran'dan yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen ‘metamfetamin’ ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı belirtilen hassas terazi buldu. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen İranlı Y.V.B. ve diğer şüpheli S.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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