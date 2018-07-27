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Avcılar'daki koca dehşeti annesini uyarmak için aramış

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()  AVCILAR'DA dün Mehmet Reşit Çelik (40) boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Çelik'i sokak ortasında  , kayınvalidesi Fehime Küçük'ü (58) de evinde silahla vuruldu. Başından vurulan Fehime Küçük hayatını...

Avcılar'daki koca dehşeti annesini uyarmak için aramış

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() 
AVCILAR'DA dün Mehmet Reşit Çelik (40) boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Çelik'i sokak ortasında  , kayınvalidesi Fehime Küçük'ü (58) de evinde silahla vuruldu. Başından vurulan Fehime Küçük hayatını kaybederken, Ayşegül Çelik ağır yaralandı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Ayşegül Çelik daha sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayşegül Çelik ve annesi Fehime Küçük'ün cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan cenazeler yakınları  tarafından teslim alındı.  

ANNESİNİ UYARMAK İÇİN ARAMIŞ
15 ve 2 yaşında 2 çocukları olan çiftin yaklaşık 2 senedir ayrı yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları belirtildi.  Atatürk Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ayşegül Çelik'in 2 yaşındaki oğlunun 3 gün sonraki doğum günü hazırlığı için o gün okuldan erken ayrıldığı öğrenildi. Mehmet Reşit Çelik eve giderek kayınvalidesini 15 yaşındaki kızı Ç.Ç.'nin gözü önünde silahla vurarak öldürdü. Baba Çelik ise daha sonra evden ayrıldı. İddiaya göre anneannesi gözleri önünde vurulan 15 yaşındaki Ç.Ç annesini uyarmak ve eve gelmemesini söylemek için telefonla  aradı. Ancak anne Ayşegül Çelik telefonu açmadı.  Baba Çelik sokak üzerinde gördüğü anne Çelik 'i göğsünden 3 mermiyle vurdu. Ayşegül Çelik tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 


 

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