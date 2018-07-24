Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı

Avcılar'da bir evden 25 dinamit çıktı

Ersan SAN/İSTANBUL,()-Avcılar'da bir eve yapılan operasyonda 25 dinamit ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Yeşilkent Mahallesi'nde bir adreste silah ve patlayıcı madde olduğu bilgisini alan Avcılar Asayiş...

Avcılar'da bir evden 25 dinamit çıktı

Ersan SAN/İSTANBUL,()-Avcılar'da bir eve yapılan operasyonda 25 dinamit ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Yeşilkent Mahallesi'nde bir adreste silah ve patlayıcı madde olduğu bilgisini alan Avcılar Asayiş Büro ekipleri sabah saatlerinde belirtilen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 25 tane dinamit, 1 tane silah ve silaha ait mermiler ile 1 tane kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.Ç. isimli bir kişi gözaltına alındı.
(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328