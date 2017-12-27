Avanos’ta 1 kişi, uyuşturucudan tutuklandı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri plakalı otomobilde bulunan H.A ve T.A'nın üzerinde alüminyum folyo içerisinde 7,5 gram metamfetamin, 09 gram bonzai ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.A. tutuklanarak cezaevine kondu, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.