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Ava çıkan güvenlik korucusu kazara kendini vurdu

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, arkadaşlarıyla yaban domuzu avlamaya giden güvenlik korucusu Ebubekir Mutlu, elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı. Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yeşiltepe köyünde...

GÜVENLİK 01.09.2019, 09:33
Ava çıkan güvenlik korucusu kazara kendini vurdu
ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, arkadaşlarıyla yaban domuzu avlamaya giden güvenlik korucusu Ebubekir Mutlu, elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yeşiltepe köyünde meydana geldi. Güvenlik korucusu Ebubekir Mutlu arkadaşlarıyla birlikte araziye domuz avına çıktı. İddiaya göre, Mutlu elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ayağından yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mutlu ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mutlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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