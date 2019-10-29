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Av tüfeğiyle vurulmuş bulunan 2 kadın, intihar etmiş (2)
6 KİŞİ 'İNTİHARA YÖNLENDİRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI Adıyaman'da, boş arazide av tüfeğiyle intihar ettikleri belirlenen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) cep telefonuna yaptıkları ses kaydında intiharlarından sorumlu olarak tuttukları...
GÜVENLİK 27.10.2019, 22:17
6 KİŞİ 'İNTİHARA YÖNLENDİRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Adıyaman'da, boş arazide av tüfeğiyle intihar ettikleri belirlenen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) cep telefonuna yaptıkları ses kaydında intiharlarından sorumlu olarak tuttukları ve polisin gözaltına aldığı M.Ö., A.Ö.,E.Ö.,İ.Ö.,N.U. ve C.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli 'intihara yönlendirme' suçundan tutuklandı.
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