Av tüfeğiyle vurulmuş bulunan 2 kadın, intihar etmiş (2)

6 KİŞİ 'İNTİHARA YÖNLENDİRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Adıyaman'da, boş arazide av tüfeğiyle intihar ettikleri belirlenen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) cep telefonuna yaptıkları ses kaydında intiharlarından sorumlu olarak tuttukları ve polisin gözaltına aldığı M.Ö., A.Ö.,E.Ö.,İ.Ö.,N.U. ve C.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli 'intihara yönlendirme' suçundan tutuklandı.