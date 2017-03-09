Av tüfeğiyle öldürülen kadının oğlu şüpheli olarak aranıyor

BURSA’nın Gemlik İlçesi’nde 59 yaşındaki Zekiye Toğluk, evinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis, katil zanlısı olarak olayın ardından evden koşarak uzaklaşan oğlu 33 yaşındaki Özgür Toğluk'u aramaya başladı.Hamidiye Mahallesi Şehit Mehmet Güngör Sokak sakinleri, akşam saatlerinde arka arkaya duyulan silah sesleri üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada silah seslerinin Zekiye Toğluk'a ait evden geldiğini belirledi. İçeri giren ekipler, Zekiye Toğluk'u kanlar içerisinde ölü olarak buldu.Av tüfeğiyle vurulduğu saptanan Zekiye Toğluk'un cesedi, olay yerine yapılan incelemenin ardından Muammer Ağım Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silah seslerinin ardından evden koşarak uzaklaşan Zekiye Toğluk'un oğlu Özgür Toğluk'u şüpheli olarak aramaya başladı. Olayla ilgili soruşkurma sürdürülüyor.

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