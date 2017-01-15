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Av tüfeğiyle öldürüldü

AYDIN'ın Nazilli İlçesine bağlı kırsal Kozdere Mahallesi'nde çıkan kavgada 32 yaşındaki Hüseyin Küçük, kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Olayın ardından kaçan katil zanlısının yakalanması için jandarma...

Av tüfeğiyle öldürüldü
AYDIN'ın Nazilli İlçesine bağlı kırsal Kozdere Mahallesi'nde çıkan kavgada 32 yaşındaki Hüseyin Küçük, kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Olayın ardından kaçan katil zanlısının yakalanması için jandarma çalışma başlattı.
Olay, Kozdere Mahallesi'nde bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Evli, iki çocuk babası Hüseyin Küçük, odun toplamak için Kozdere Mahallesi'ne 100 metre mesafedeki okulun bulunduğu bölgeye gitti. Burada bir süre yakmak için odun toplayan Küçük, eve dönerken yolda karşılaştığı bir kişiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine olay yerinden uzaklaşmak isteyen Küçük, tartıştığı kişi tarafından av tüfeği ile vuruldu. Küçük, vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde yaşamını yitirdi.
Silah sesleri üzerine olayın yaşandığı bölgeye gelen Küçük'ün yakınları ve mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, Küçük'ü vurup kaçan katil zanlısının kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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