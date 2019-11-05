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Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı
AYDIN'ın Karacasu ilçesinde yaşayan İsmail N. (29) çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan İsmail N.'nin çenesinin parçalandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Karacasu'nun...
GÜVENLİK 05.11.2019, 11:48
AYDIN'ın Karacasu ilçesinde yaşayan İsmail N. (29) çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan İsmail N.'nin çenesinin parçalandığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Karacasu'nun Cabi Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen demir doğrama ustası İsmail N., saat 04.00 sıralarında evinde, av tüfeğini çenesinin altına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyanlar, durumu 112 Acil Servis ile polise bildirdi. Kapıyı kırarak içeri giren polis, bekar olan İsmail N.'yi kanlar içinde buldu.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İsmail N. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çenesi parçalanan İsmail N., Aydın Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'ne sevk edildi. Durumu ağır olan İsmail N.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, soruşturma başlattı.
Karacasu'nun Cabi Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen demir doğrama ustası İsmail N., saat 04.00 sıralarında evinde, av tüfeğini çenesinin altına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyanlar, durumu 112 Acil Servis ile polise bildirdi. Kapıyı kırarak içeri giren polis, bekar olan İsmail N.'yi kanlar içinde buldu.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İsmail N. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çenesi parçalanan İsmail N., Aydın Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'ne sevk edildi. Durumu ağır olan İsmail N.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, soruşturma başlattı.
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