Av tüfeğiyle intihar etti

AKSARAY'da, 55 yaşındaki Erdoğan Eren, evinde av tüfeğini başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5462 Sokaktaki tek katlı müstakil evde meydana geldi. İşsiz olan Erdoğan Eren, sabah kahvaltının ardından ailesini bahçeye çıkarttıktan sonra, av tüfeğini başına ateş dayayıp ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Eren, ailesinin silah sesini duymasının ardından çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eren'in, bunalımda olduğu ileri sürüldü.

Erdoğan Eren'in 8 yaşındaki kızı Tuğçe, "Sabah kahvaltı yaptıktan sonra bizi dışarı çıkardı. Babam evde tek başına kalmıştı. Sonra silah sesi duyduk. Dünden itibaren kendimi vuracağım diyordu" dedi.



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