Av tüfeğiyle intihar etti

ESKİŞEHİR'de bir fabrikada işçi olarak çalışan 21 yaşındaki Yusuf Işık, evinde av tüfeğiyle kendini vurarak yaşamına son verdi.

Olay sabah saatlerinde 71 Evler Mahallesi Ünalp Sokak'ta meydana geldi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada tezgah operatörü olarak çalışan ve bekar olan Yusuf Işık, ailesiyle birlikte yaşadığı evin mutfağında av tüfeğini çenesine dayayıp ateşledi. Silah sesi üzerine mutfağa gelen yakınları Işık'ı kanlar içerisinde görüp 112 acil servisi aradı. Gelen sağlık ekibi Yusuf Işık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Işık'ın cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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