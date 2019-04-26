Av tüfeğiyle intihar etti

İZMİR'in Tire ilçesinde, kahve işleten Latif Ö. (53) av tüfeğini göğsüne ateşleyerek, intihar etti.

Osmancık Mahallesi'nde kahve işleten hane sahibi olan evli ve 2 çocuk babası Latif Ö. öğle saatlerinde Kocabağlar Mevkii'ne gitti. Burada yanında getirdiği av tüfeğini, göğsüne dayayıp, ateşledi. Silah sesi üzerine olay yerine giden çevre sakinleri Latif Ö.'nün cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Latif Ö.'nün yazdığı 'Hakkınızı helal edin' yazılı notu buldu. Latif Ö.'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma, soruşturma başlattı.



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