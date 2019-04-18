Av tüfeğiyle intihar etti

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde Muzaffer D. (58), evinde çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Evli, 2 çocuk babası Muzaffer D., dün saat 08.00 sıralarında, Umurbey Mahallesi, 666 Sokak'taki evinde, yalnız olduğu sırada çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Muzaffer D.'yi kanlar içinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde emekli işçi Muzaffer D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Muzafer D.'nin cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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