Av tüfeğiyle babasını öldürdü (2)

TUTUKLANDI
Bartın'da tartıştığı babasını av tüfeğiyle ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Hasan Bakır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
TUTUKLANDI Bartın'da tartıştığı babasını av tüfeğiyle ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Hasan Bakır, tutuklanarak cezaevine gönderildi. FOTOĞRAFLI
25 Aralık 2016 Pazar 18:41
TUTUKLANDI
Bartın'da tartıştığı babasını av tüfeğiyle ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Hasan Bakır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
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