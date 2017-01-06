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Av tüfeğiyle 1 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı

SAMSUN'da Ufuk Altuntaş'ın (31) av tüfeğiyle başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı. 1 kişi ise aranıyor. Olay 4 gün önce İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesi Kibar Reis Sokak üzerinde meydana geldi. Yolda...

Av tüfeğiyle 1 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı
SAMSUN'da Ufuk Altuntaş'ın (31) av tüfeğiyle başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 kişi yakalandı. 1 kişi ise aranıyor.
Olay 4 gün önce İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesi Kibar Reis Sokak üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen Ufuk Altuntaş, plakası olmayan motosikletle gelen kimliği belirsiz, başlarında kask olan iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu başından ağır yaralanan Altuntaş, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheliler ise kayıplara karıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan cinayet masası ekipleri, olay yerinin çevresinde bulunan 87 ev ve işyeri ile mobese kamerası görüntülerini inceledi. Polis olayda kullanılan motosiklet ile 1 av tüfeği, 1 kartuşu ormanlık alanda yakılmış halde buldu. İddiaya ğöre motosikletin şase numarasından, plaka ve tescil bilgilerine ulaşan polis, Emre B.'ye (32) ait olduğunu belirleyip, şüpheliyi dün gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesi ve yapılan çalışmalar sonucunda olayı azmettirdiği öne sürülen Sabri A. (28) ile suç delillerinin yok edilmesine yardımcı olan Çağrı K. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Olay sırasında av tüfeğini kullandığı belirlenen Erçin T.'nin (32) ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında üzerlerine çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

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