Attan düşen kadın yaşamını yitirdi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da at binerken düşerek ağır yaralanan 42 yaşındaki Hatice Türker Nalbantoğlu, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Isparta merkeze 5 kilometre uzaklıktaki bir at çiftliğinde önceki gün meydana gelen olayda, Hatice Türker Nalbantoğlu at binerek gezintiye çıktı. At çiftliğindeki arazide gezen Nalbantoğlu, henüz bilinmeyen nedenle attan düştü. Başını çarparak ağır yaralanan Nalbantoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gülkent Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 2 gündür tedavisi süren Hatice Türker Nalbantoğlu, bu sabah yaşamını yitirdi. Nalbantoğlu'nun cenazesinin otopsinin ardından toprağa verileceği belirtildi.

