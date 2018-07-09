ATSO bombacılarına 4 ömür boyu hapis

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) otoparkında, 2 yıl önce 21 kişinin yaralanmasına neden olan bomba yüklü aracı infilak ettirmekten yargılanan terör örgütü PKK mensubu 5 sanığa, 4 ömür boyu ve çeşitli hapis cezaları verildi.

ATSO otoparkına 25 Ekim 2016 sabahı park edilen bir otomobilde meydana gelen patlamada 21 kişi yaralanırken, 38 araçta ve ATSO binasında hasar meydana geldi. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 2'si firari, 3'ü tutuksuz, 12'si tutuklu, 17 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Adliye içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmaya, İstanbul Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda bulunan Hatice Çırganiş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları salonda hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklardan bazıları konuşmazken, bazıları da olayda bilinçli hareket etmediklerini ileri sürerek, suçlamayı kabul etmediklerini söyledi.

Yaklaşık 3 saat süren aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hatice Çırganiş'i 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Çırganiş ayrıca, olayda yaralanan 21 kişi için de 'tasarlayarak ve bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 21'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı. Heyet cezayı, olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 21'er kez 15 yıl hapis cezasına indirdi. Hatice Çırganiş 'tehlikeli patlayıcı madde bulundurmak' suçundan da 10 yıl hapis, 5 bin tam gün adli para cezası aldı. Çırganiş'e 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 4 yıl 6 ay, 'ateşli silah bulundurmak' suçundan da 3 yıl hapis cezası verildi.

Sanık Eshet Dalkılıç'a da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası veren mahkeme, indirime giderek bu cezayı ömür boyu hapse çevirdi. 21 kişiyi 'tasarlayarak ve bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 21'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilen Eshet Dalkılıç'ın cezası, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 21'er kez 15 yıla indirildi. Sanığa takdir indirimi de uygulayan mahkemeye heyeti, cezayı 21'er kez 12 yıl 6 ay hapse çevirdi. Eshet Dalkılıç ayrıca 'tehlikeli patlayıcı madde bulundurmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis aldı.

Sanık Hasan Kater ve Ömer Deniz de 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ömür boyu hapis cezasıyla birlikte, 21 kişiyi 'tasarlayarak ve bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay hapis, 'tehlikeli patlayıcı madde bulundurmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanık Zeynep Kater de 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası aldı. 10 sanık ise beraat etti. Firari 2 sanığı yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.



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