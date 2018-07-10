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Atölyede akıma kapılan işçi öldü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da sanayi sitesinde elektrik akımına kapılan işçi İhsan Boz (39) yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5002 Sokak üzerindeki bir oto kaporta...

Atölyede akıma kapılan işçi öldü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da sanayi sitesinde elektrik akımına kapılan işçi İhsan Boz (39) yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5002 Sokak üzerindeki bir oto kaporta atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalışan evli ve 3 çocuk babası İhsan Boz, tamir yaptığı sırada henüz bilinemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları Boz'u ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Boz müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Boz'un cenazesi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayı soruşturuyor.

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