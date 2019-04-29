ATM'yi 'bu bir soygundur' diyerek soymuşlar

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da banka ATM'sine para yükleyen güvenlik görevlilerini gasp edip yaklaşık 90 bin TL çalan soygunculardan Ferhat B. duruşmada, güvenlik görevlilerine “Bu bir soygundur. Kimseye zarar gelmeyecek. Ellerinizi başınızın üstüne koyun. Paraları teslim edin" dediğini anlattı. Ferhat B., paranın 6 bin lirasını Suriyelilere dağıttığını belirtirken, Emrah T. ise "Olaya canım çok sıkıldı. 18 bin lirayı evde odun sobasında yaktım" dedi.

Olay, 31 Ocak günü saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bankaya ait ATM'de meydana geldi. İki güvenlik görevlisi özel zırhlı araçla getirdikleri yaklaşık 60 bin TL'yi, içinde 29 bin TL bulunan ATM'ye yüklemek istedi. Para çantalarını alan güvenlik görevlileri ATM'nin arka kapısını açarak para yüklemeye başladı. Bu sırada birinin elinde tabanca bulunan mavi kıyafetli iki kişi, ATM'nin yanına gelerek güvenlik görevlilerini tehdit etti.

Görevlilerdeki para dolu çantalarla ATM'de bulunan parayı alan 2 soyguncu, olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen polis, güvenlik görevlisi Ö.K. ve K.Ö.'nin ifadesini aldı. Ö.K. her şeyin bir anda meydana geldiğini, şüphelilerin kendilerini etkisiz hale getirip kaçtığını anlattı.

Soygunla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, soygunculardan birinin daha önce iki kez zincir market soygununu gerçekleştiren M.G.'ye benzediğini tespit etti. Gözaltına alınan M.G., soygunu kendisinin değil, arkadaşı Ferhat B. ve Emrah T.'nin gerçekleştirdiğini, M.P ve T.Ç. ile parayı paylaştıklarını iddia etti.

YATIRIM AMAÇLI ÇEYREK ALTIN ALMIŞLAR

M.G.'nin ifadesinde adı geçen 4 şüpheli, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda, 90 çeyrek altın, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve kar maskeleri ele geçirildi. Şüphelilerin, paranın değeri düşmesin diye yatırım amaçlı çeyrek altın aldığı belirtildi.

'Birden fazla kişiyi silahla hürriyetinden yoksun bırakma', 'silahla yağma' suçlamalarıyla adliyeye çıkarılan şüphelilerden Emrah T. ve Ferhat B. tutuklanırken, M.P, T.Ç. ve M.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'BU BİR SOYGUNDUR, KİMSEYE ZARAR GELMEYECEK'

Antalya 3. Ağrı Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Ferhat B., Emrah T., tutuksuz sanıklar M.P, T.Ç. ve M.G., şikayetçi güvenlik görevlileri K.Ö., Ö.K. ile taraf avukatları katıldı. Sanık Ferhat B. savunmasında, Emrah T.'nin samimi arkadaşı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Olay günü annem hastaydı. Kronik hastalığını tedavi ettirmem gerekiyordu. Annemi özel hastaneye götürmek için Emrah'tan borç para istemek için yanına gittim. Onun da yanında M.P. vardı. İkisinden de borç istedim ama paralarının olmadığını söylediler. M.P. yanımızdan ayrıldı. Ben de Emrah'la gezmek için motosiklete bindim. Motosikletle ATM'nin önünden geçerken görevlilerin ATM'ye para yüklediklerini gördüm. Emrah'a bankayı soyacağımı söyledim. Yanımdan ayrılmasını istedim. Emrah da bana 'Senin annen, benim annem' diyerek bir yere gitmeyeceğini söyledi. Eve giderek kurusıkı tabancayı aldım. İkimiz de motor maskesi taktık. Silahı güvenlik görevlilerine doğrultarak, 'Bu bir soygundur. Kimseye zarar gelmeyecek. Ellerinizi başınızın üstüne koyun. Paraları teslim edin' dedim. Emrah da görevlilerden birinin tabancasını aldı. Sonra bize 3 kasa para teslim ettiler. Ben güvenlik görevlilerini ATM'ye kilitledim. Sonra M.P.'nin yanına gittik. M.P.'ye banka soyduğumuzu söyledik. Şaşırdı ama bir şey demedi. Ben üzerime düşen 18 bin TL'nin 6 bin TL'sini Suriyelilere dağıttım. 12 bin TL'sini ormanlık alana gömdüm. Parayı iade etmeyi düşündük ama çok ceza alacağımızı düşünerek vazgeçtik. Emrah kendi payına düşen paraları yaktığını söyledi. M.P.'nin paraları ne yaptığını bilmiyorum."

'18 BİN LİRAYI SOBADA YAKTIM'

Emrah T. de savunmasında, arkadaşı Ferhat B.'nin annesinin hasta olduğunu ve kendisinin de maddi sıkıntı çektiğini belirterek, “Ferhat ATM önündeki güvenlik görevlilerine silahını doğrultarak, 'Ellerinizi belinize götürmeyin. Elinizi başınızın üzerinde tutun. Yoksa mermileri dökerim' dedi. Ferhat benden güvenlik görevlisinin silahını almamı istedi. Aldım. Ben motosikletin yanına gittim. İddianamede, Ferhat'ın görevlileri ATM'ye kilitlediğini öğrendim. Para kasalarını aldıktan sonra M.P.'nin evine gittik. Üçümüz para kasalarını yere vurarak kırdık. Paraları üçe böldük. Kişi başına 18 bin TL düştü. Güvenlik görevlisinden aldığım tabancayı Ferhat'a geri verdim. Olaya canım çok sıkıldı. Ben onlardan ayrılıp eve gittim. Evde paraları odun sobasına koyarak yaktım. Pişmanım" diye konuştu.

M.P. ise savunmasında, cezaevinden yeni çıktığını belirterek, “Emrah'la samimiyim. Ferhat'ı fazla tanımam. Emrah ve Ferhat'la alkol aldık. Ferhat paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bende de para yoktu. Sonra onların yanından ayrıldım. Yaklaşık 1- 1,5 saat sonra Emrah aradı. Yanına gitmemi istedi. Yanında Ferhat da vardı. Gittiğimde banka soyduklarını söylediler. Siyah kutu şeklindeki plastikleri yere vurup parayı çıkardılar. Çıkan paralardan bir tomar bana verdiler. İhtiyacım olduğu için kabul ettim. Paraları paylaştıktan sonra ayrıldık" dedi. T.Ç. ve M.G. de savunmalarında olayla alakaları olmadığını, parayı alıp kullanmadıklarını öne sürdü.

Bankanın güvenlik görevlisi K.Ö. çalınan paranın 89 bin 760 TL olduğunu söylerken, Ö.K. ise soygunu iki kişinin gerçekleştirdiğini ifade etti. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



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