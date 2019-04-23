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ATM'ye kopyalama düzeneği yerleştiren 3 kişi yakalandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ATM'ye yerleştirdikleri banka kartı kopyalama aparatını sökmeye gelen T.T. (35), G.K. (36) ve A.K. (40) suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklandı. Ödemiş'te eski devlet hastanesi yakınında...

ATM'ye kopyalama düzeneği yerleştiren 3 kişi yakalandı
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ATM'ye yerleştirdikleri banka kartı kopyalama aparatını sökmeye gelen T.T. (35), G.K. (36) ve A.K. (40) suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklandı.
Ödemiş'te eski devlet hastanesi yakınında bulunan ATM'ye banka kartı kopyalama aparatı yerleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine, İzmir Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Banka çevresinde önlem alan polisler, ATM'ye gelip kopyalama aparatını söken T.T.'yi ve birlikte hareket ettiği G.K. ile A.K.'yi suçüstü yakaladı. T.T.'nin üzerinde, ATM'den söktüğü aparat ele geçirildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araç içerisinde yapılan aramalarda; 1 dizüstü bilgisayar, 4 flash bellek, 1 şifre görüntüleyici aparat, 1 aparat uyumlu şarj cihazı, lehim tabancası, çift taraflı bant, şüphelilerin yüzlerini gizlemek için taktıkları şapka ve tişörtler ele geçirildi. Şüphelilerden T.T.'nin 9, A.K.'nin ise 3 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.T., A.K. ve G.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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