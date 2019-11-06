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ATM'lere 'papağan' tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı (2)
TUTUKLANDILAR Eskişehir'de, bankaların ATM'lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan...
GÜVENLİK 06.11.2019, 20:24
TUTUKLANDILAR
Eskişehir'de, bankaların ATM'lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.
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