ATM'de kopyalama düzeneği ve gizli kameraya 2 gözaltı

KARABÜK'te, bir bankaya ait ATM’deki kart kopyalama düzeneği, para çekmek isteyen üniversite öğrencisi tarafından fark edildi. Gelen polis ekipleri, şifrelerin tespit edilmesi için gizli kamera da buldu. Polis, ATM'yi gören 30 metre mesafedeki otomobilin içinde bekleyen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Karabük 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'ye para çekmeye gelen Karabük Üniversitesi öğrencisi Volkan Yıldız (23), kart yuvasında düzenek olduğunu fark etti. Yıldız'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ATM'nin kart yuvasında kart kopyalama düzeneği ile şifrelerin tespit edilmesi için gizli kamera bulundu. Polis ekipleri, ATM’yi gören 30 metre mesafede park halindeki otomobilin içinde bekleyen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Güvenlik kameralarını inceleyip parmak izi tespiti yapan polis ekipleri, düzenekler ile çekiciye konularak emniyet müdürlüğüne götürülen otomobili incelemeye aldı.

Düzeneği fark eden Volkan Yıldız, "Para çekecektim. Teçhizatı gördüm. Biraz tuhafıma gitti. Üzerinde boya falan vardı. Tuhaf olduğunu fark edip çekince elime geldi. Sonra da polisi aradım." dedi.



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