Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Enis Berberboğlu ile Erdem Gül'den flaş açıklama
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme...
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
CHP’li Balbay’ın konuşması TBMM’de tansiyonu yükseltti
Balbay'ın gazeteciler günü konuşması TBMM'yi...

ATM'de buldukları parayı polise teslim ettiler

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da fabrika işçisi 2 genç, bir bankaya ait otomatik para çekme makinesinin para çıkış bölümünde buldukları 1000 TL'yi polise teslim etti. Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada...

ATM'de buldukları parayı polise teslim ettiler

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da fabrika işçisi 2 genç, bir bankaya ait otomatik para çekme makinesinin para çıkış bölümünde buldukları 1000 TL'yi polise teslim etti.
Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada asgari ücretle çalışan 24 yaşındaki Devran Ak ile kız arkadaşı aynı yaştaki Tuğba Yüksel, bir bankaya ait otomatik para çekme makinesine geldi. İşlem yapmak için ATM cihazının başına geçen Ak, para çıkış bölümünde 1000 TL olduğunu fark etti. Gençler, paranın sahibini bulamayınca polisi arayıp, yardım istedi.
Polis ekibi parayı teslim almaya geldiği sırada, ATM'de işlem yaptığını söyleyen 40 yaşındaki Erdal Koca da gençlerin yanına geldi. Paranın kendisine ait olduğunu söyleyen Erdal Koca, "Para bana ait. Bankadan işlem yaptım, kart çıktı. Biraz bekledim, para gelmeyince ayrılıp, işlem yapmak için diğer ATM'ye geçtim. Gençler de benim arkamda duruyordu. Parayı verip gideyim" dedi.
Devran Ak ile Tuğba Yüksel'in bulduğu parayı tutanakla teslim alan polis, Erdal Koca'nın doğru söyleyip söylemediğini araştırıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55