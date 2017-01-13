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Atletten yaptığı kar maskesini takmayı unutan gaspçı yakalandı

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, bir marketten bıçak tehditiyle kasada bulunan bin 340 TL parayı gasp eden Murat Alper Polat yakalandı. Zanlının olay sırasında atletinden yaptığı kar maskesini takmayı unuttuğu öğrenildi. Olay,...

Atletten yaptığı kar maskesini takmayı unutan gaspçı yakalandı

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, bir marketten bıçak tehditiyle kasada bulunan bin 340 TL parayı gasp eden Murat Alper Polat yakalandı. Zanlının olay sırasında atletinden yaptığı kar maskesini takmayı unuttuğu öğrenildi.
Olay, geçen Çarşamba günü saat 20.40'da Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Yahya Kemal Caddesinde bulunan bir markette meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde 26 yaşındaki Murat Alper Polat, girdiği marketten tavuk parçaları alarak kasa bölümüne geçti. Tavuk parçalarının parasını ödeyen Polat, ardından cebinden çıkardığı bıçakla kasiyerden paraları vermesini istedi. Kasada bulunan bin 340 lira parayı alan başında kapüşon bulunan zanlı, kayıplara karıştı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Tanınmamak için tıraş olduğu tespit edilen Polat, kısa sürede yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 455 lira ve uyuşturucu ele geçirildi. Zanlının evinde yapılan aramada ise, olay sırasında kendini gizlemek için yanında bulundurduğu kar maskesi, eldiven ve olay anındaki elbiseler bulundu.
‘Nitelikli Yağma’ suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü. Zanlının, 7 ayrı nitelikli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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