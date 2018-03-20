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Atladığı Kızılırmak'ta ölü bulunan Osman Ertekin toprağa verildi

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, sevgilisi olduğu öne sürülen Belgin Ş. (15) ile Kızılırmak Nehri'ne atlayan ve dün cesedi bulunan Osman Ertekin (20), bugün toprağa verildi. Bafra ilçesinde geçen Perşembe akşamı evli ve bir çocuk babası...

Atladığı Kızılırmak'ta ölü bulunan Osman Ertekin toprağa verildi
SAMSUN'un Bafra ilçesinde, sevgilisi olduğu öne sürülen Belgin Ş. (15) ile Kızılırmak Nehri'ne atlayan ve dün cesedi bulunan Osman Ertekin (20), bugün toprağa verildi.
Bafra ilçesinde geçen Perşembe akşamı evli ve bir çocuk babası Osman Ertekin ile Belgin Ş., Kızılırmak Nehri'ne atladı. Cuma günü Belgin Ş.'nin dün de yapılan aramalar sonucu Osman Ertekin'in cansız bedeni ekipler tarafından bulundu. Ertekin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün Fatih Mahallesi'ndeki evinden alınarak Doğanca Mahallesi'ne getirildi. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Yaşar Ertekin, törende taziye dileklerini kabul etti. Yeşilova Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osman Ertekin toprağa verildi.

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