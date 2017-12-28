Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar dolara yükseldi
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar...
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü, 30’dan fazla yaralı
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü,...
WhatsApp yeni yıldan itibaren bazı eski telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp eski telefonlarda çalışmayacak... İşte...
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör eylemi
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör...

Atıl haldeki otelde kadın cesedi bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, atıl haldeki bir otelin mutfağında 30 yaşlarında çürümüş bir kadın cesedi bulundu. Kılıçarslan Mahallesi D-100 karayolu yakınındaki atıl durumdaki bir otelin mutfağına hurda toplamak için giren kişi,...

Atıl haldeki otelde kadın cesedi bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, atıl haldeki bir otelin mutfağında 30 yaşlarında çürümüş bir kadın cesedi bulundu.
Kılıçarslan Mahallesi D-100 karayolu yakınındaki atıl durumdaki bir otelin mutfağına hurda toplamak için giren kişi, kadın cesediyle karşılaşıp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çürüyen kadın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Birimi'ne gönderildi.
Soğuktan korunmak için girdiği otelin mutfağında donarak öldüğü sanılan kadının kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,