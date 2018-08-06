Atıl durumdaki hastane binasında ölü bulundu

İZMİR'in Tire ilçesinde, 28 yaşındaki Mert Gencer, atıl durumdaki eski SSK Hastanesi binasında ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Gencer'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.Bugün saat 15.30 sıralarında, atıl durumdaki Tire eski SSK Hastanesi'nin giriş katındaki merdiven korkuluklarından sarkmış şekilde hareketsiz duran bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, Mert Gencer'in cesedi ile karşılaştı. Gencer'in cesedi üzerinde yapılan incelemede, vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Sokaklarda yaşadığı belirlenen Gencer'in, siroz hastalığı nedeniyle 3 gün önce Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Gencer'in cesedi, ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, Gencer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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