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Atiker Konyaspor- Antalyaspor maçı öncesi gerginlik

ATİKER Konyaspor- Antalyaspor maçı öncesi stadyum önünde iki taraftar grubu arasında gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesiyle gerginlik kısa sürede sonra erdi. Atiker Konyaspor, sahasında bugün saat 16.00'da Antalyaspor'u ağırladı. Takımını...

Atiker Konyaspor- Antalyaspor maçı öncesi gerginlik
ATİKER Konyaspor- Antalyaspor maçı öncesi stadyum önünde iki taraftar grubu arasında gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesiyle gerginlik kısa sürede sonra erdi.
Atiker Konyaspor, sahasında bugün saat 16.00'da Antalyaspor'u ağırladı. Takımını yalnız bırakmayan taraftarla yaklaşık 55 otobüsle Konya'ya geldi. Poliste bunun üzerine stat çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis eşliğinde otobüslerle maçın oynanacağı Büyükşehir Belediyesi Stadı'na gelen Antalyaspor taraftarı, otobüslerden inip, stada girmek istedi. Bu sırada stat önünde bekleyen kalabalık bir Atiker Konyaspor taraftarı, Antalyaspor taraftarının üzerine taş, şişe ve kar topu attı. Antalyaspor taraftarı da aynı şekilde karşılık verdi. Yeşil- beyazlı taraftar polisin önlem aldığı bariyerleri yıkıp, Antalyaspor taraftara saldırmak istedi.
Polis, taraftarın bir kısmına TOMA ile tazyikli suyla müdahalede, bir kısmının önüne geçerek, Antalyaspor taraftarının önüne geçmesini engelledi. Bu sırada 1 polis memuru atılan taş sonucu belinden, 1 polis memuru da başından yaralandı. Başından yaralanın polis memuru, mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. İki taraftar grubu arasındaki gerginlik polisin müdahalesiyle kısa sürede sonra erdi.

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