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Atık su borusuna sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan atık borusuna sıkışan 2 yavru köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı. İlçeye bağlı Güneri Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçiler, atık su...

GÜVENLİK 09.09.2019, 18:41
Atık su borusuna sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
ADANA'nın Kozan ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan atık borusuna sıkışan 2 yavru köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Güneri Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçiler, atık su borularının bulunduğu yerden yavru köpek sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine, Büyükşehir Belediyesi CANKUR ve belediye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yavru köpeklerin atık su borusuna sıkıştığı belirlendi. Yapılan kısa süreli çalışmayla 2 yavru, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Köpekler daha sonra hayvan barınağına teslim edildi. 

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