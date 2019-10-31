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Atık plastik fabrikasında çıkan yangın korkuttu
SİVAS'ta, atık plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 18.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir atık plastik fabrikasında çıktı. Kadir Özkaya'ya ait atık plastik...
GÜVENLİK 30.10.2019, 21:37
SİVAS'ta, atık plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir atık plastik fabrikasında çıktı. Kadir Özkaya'ya ait atık plastik fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir atık plastik fabrikasında çıktı. Kadir Özkaya'ya ait atık plastik fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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