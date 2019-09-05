Ateşli silahlarla işlenen olay sayıları yüzde 15 azaldı

TÜRKİYE'de 2019 yılının ilk 8 ayında ateşli silahlarla işlenen tüm olayların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azaldığı belirtildi.Güvenlik güçlerinin sıkı denetimleri, internet üzerinden İçişleri Bakanlığı Siber birimlerince her türlü silah satışının tespit edilmesi, av bayilerinin ve üretici fabrikaların internet üzerinden reklam yapmasına engel olunması, satın alma belgesi bulunmayanlara satış yapılmaması, ruhsatsız tüfek bulunduranlara idari para cezalarının artırılması gibi tedbirler ateşli silahlarla işlenen olay sayılarını azalttı. 2014 yılında ateşli silahlarla meydana gelen olay sayısı 23 bin 43 seviyesindeyken, bu sayı 2017 yılında artarak 33 bin 603 seviyesine ulaşmıştı. Alınan bu önlemler sayesinde geçen yıl ateşli silahlarla meydana gelen olay sayılarında yüzde 7,6'lık bir azalış sağlandı. 2018 yılında ateşli silahlarla, 31 bin 41 olay meydana geldi.2019'DA YÜZDE 15 AZALDI2019 yılında, ateşli silahlarla işlenen olay sayılarındaki azalış devam ediyor. 2019'un 8 aylık döneminde ateşli silahlarla işlenen olay sayılarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik bir azalış görüldü. Bu yıl ateşli silahlarla işlenen olaylarda, kasten adam öldürmede yüzde 14, kasten yaralamada yüzde 13, yağmada yüzde 17 oranında azalma görüldü.RUHSATSIZ SİLAH DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLDİAteşli silahlarla işlenen olayların daha çok ruhsatsız silahlarla meydana gelmesi üzerine, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silah denetimlerine özellikle ağırlık verildi. Bunun sonucunda; 2019'un ilk 8 ayında ateşli silahlarla işlenen olaylarda ele geçirilen ruhsatsız silah sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8'lik bir artış yaşandı. 2019'un ilk 8 ayında ateşli silahlarla işlenen olaylarda 4 bin 475 ruhsatsız silah ele geçirilirken, geçen yıl aynı döneminde ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı 4 bin 370 olmuştu. Güvenlik güçlerince sık sık yapılan huzur uygulamaları ve denetimlerin etkisiyle, ülke genelinde, 2019'un ilk 8 ayında toplam 24 bin 396 ateşli silah ele geçirildi.'BİREYSEL SİLAH ARTIYOR SÖYLEMLERİ' DOĞRU DEĞİLAyrıca veriler, 'bireysel silahlanma artıyor' söylemlerinin doğru olmadığını ortaya koydu. Buna göre, 2017 yılında 285 bin 170 silah ruhsatı verilirken, geçen yıl bu sayı yüzde 17 azalışla, 236 bin 715'e düştü. 2019'un 8 aylık döneminde verilen silah ruhsatı sayısı ise toplam 146 bin 928 oldu. Vatandaşların yivli tabanca ruhsatı alma talepleri de azaldı. 2017'de 120 bin 724 olan yivli tabanca sayısı 2018'de yüzde 8,3 azalarak 110 bin 724 oldu. 2019'un ilk 8 ayında 57 bin 838 yivli tabanca ruhsatı verildi.