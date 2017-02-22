Atatürk'lü ‘Evet’ pankartı tepki üzerine kaldırıldı

MERSİN, ()-MERSİN'de kendisini araştırmacı-şair olarak tanıtan Oktay Avcu tarafından Metropol binasının çarşı bölümüne asılan ve üzerinde 'Atatürk Evet Diyor' yazan, Ulu Önder Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın el sıkışırken montaj fotoğrafının bulunduğu afiş, vatandaşların tepkisi üzerine kaldırıldı.

Mersin'de yaptığı tek kişilik eylemlerle tanınan Avcu, dün akşam saatlerinde Hastane Caddesi üzerinde bulunan 52 katlı Metropol binasının çarşı bölümünün 3'üncü katına, üstünde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tokalaştığı montaj fotoğraf yer alan 'Atatürk Evet Diyor' başlıklı bir afiş astı. Afişte "Aferin Çocuk, Aferin Uzun Adam, Çalışkansın, Zekisin, Başarılısın, Ülkeni Seviyorsun, İnsanını Seviyorsun, Üretimi Seviyorsun, Hizmeti Seviyorsun, Daha Dinamik, Daha Hızlı Büyüyen bir Türkiye için Bende Evet Diyorum Cumhuriyete ve Devrimlerime Sahip Çık, Benim İzimde Yürüyen ve Beni En Çok Anlayan Sensin' yazılıydı.

Avcu'nun astığı afiş yoldan geçenler ve çevre esnafından bazılarının tepkisine neden olunca, bina yönetimince kısa sürede kaldırıldı. Afişin sosyal medyadan da çeşitli hesaplarca paylaşıldığı belirlendi.

KILIÇDAROĞLU'NA HAKARETTEN CEZA ALDI

Oktay Avcu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza 5 yıl süreyle ertelenirken Oktay Avcu, Mersin Adliyesi önünde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın lehinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise aleyhinde iki pankart açarak karara tepki göstermişti.

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