Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu





Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () ATATÜRK Havalimanı'nda Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Letonya uyruklu 1 kişinin valizinde, deri el çantasında, ajandasının arasında ve terliklerinde saklanmış 3 kilo 242 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışma başlattı. Polis ekipleri, 4 Şubat Cumartesi günü Letonya uyruklu P.R.(29)'den şüphelenerek durdurdu. Yapılan aramalarda P.R.'nin valizinde ve üst aramasında 14 paket halinde toplam 3 kilo 242 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli P.R. gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri ertesi gün tamamlanan P.R. adliyeye sevk edildi. Şüpheli P.R. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



VALİZ, DERİ EL ÇANTASI, AJANDA VE TERLİKTE KOKAİN ZULASININ BULUNMASI POLİS KAMERASINDA



Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin havalimanında yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, gözaltına aldığı şüpheli P.R.'nin valizinde arama yaptı. Ekipler, valizde yaptıkları aramalarda valizin gizli bir bölmesinde bir miktar kokain ele geçirdi. Aramaların devamında valizde bulunan deri bir el çantasının da zula olduğu belirlendi ve burada da poşetler halinde bir miktar kokain ele geçirildi. Şüpheli P.R.'nin sırt çantasında bulunan bir ajandanın da kapak kısmına zulalanmış kokain bulunurken, şüpheli P.R'nin terliklerinin içine de gizlenmiş kokain polis ekiplerin dikkatinden kaçmadı.

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