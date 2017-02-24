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Atatürk'e hakaret eden öğretmen görevden uzaklaştırıldı

İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden öğretmen Muhammed T., görevinden uzaklaştırıldı. Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin...

Atatürk'e hakaret eden öğretmen görevden uzaklaştırıldı

İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden öğretmen Muhammed T., görevinden uzaklaştırıldı.
Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarından dolayı öğretmen Muhammed T. hakkında soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İslahiye ilçemizde öğretmen olarak görev yapan M.T. adlı şahsa ait sosyal medya hesabından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aleyhine paylaşımda bulunulduğu yönündeki iddialar nedeniyle Valiliğimizce soruşturma başlatılmış ve adı geçen şahıs 24.02.2017 tarihi itibariyle görevinden uzaklaştırılmıştır."

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