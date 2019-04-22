Ataşehir'de İETT otobüsü çöp kamyonuna çarptı (1)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () ATAŞEHİR, D-100 karayolunda İETT otobüsü önünde seyreden çöp kamyonuna çarptı. Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () ATAŞEHİR, D-100 karayolunda İETT otobüsü önünde seyreden çöp kamyonuna çarptı. Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. (FOTOĞRAF)
22 Nisan 2019 Pazartesi 12:58
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, () ATAŞEHİR, D-100 karayolunda İETT otobüsü önünde seyreden çöp kamyonuna çarptı. Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
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