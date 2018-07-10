Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Yeni sistemin bakanları kim? Nereden geldi?
Soylu ve Damatla birlikte 4...
Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu
Yeni kabineyi açıkladı. İşte yeni...
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...

ATAK, Kobra ve Sikorsky ile Karadeniz ormanlarında terörist avı

GİRESUN'un Güce ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olmasının ardından, Tunceli'den Ordu-Giresun Havalimanı'na sevk edilen ATAK ve Kobra, Sikorsky helikopterleri, bu sabah havalanarak Karadeniz ormanlarında...

ATAK, Kobra ve Sikorsky ile Karadeniz ormanlarında terörist avı
GİRESUN'un Güce ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olmasının ardından, Tunceli'den Ordu-Giresun Havalimanı'na sevk edilen ATAK ve Kobra, Sikorsky helikopterleri, bu sabah havalanarak Karadeniz ormanlarında operasyona katıldı.
Giresun'un Güce ilçesine bağlı Körükbelen Yaylası'nda dün sabah PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Özel Harekât (JÖH) timinden Uzman Çavuş Ali Cevizci kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölge tamamen ablukaya alınırken, yaylalarda bugün de çok sayıda zırhlı araç konuşlandırıldı.
SINIR HATLARI YAKIN TAKİPTE
JÖH timi ve komandolar ile Polis Özel Harekât (PÖH) ekipleri, teröristlere karşı bölgedeki operasyonları sürdürürken, Tunceli'den de Ordu-Giresun Havalimanı'na ATAK, Kobra ve Sikorsky tipi helikopterler sevk edildi. Bu sabah operasyon bölgesine havalanan helikopterlerle, Karadeniz ormanlarında teröristlerin izi sürülürken, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu, Tokat ve Sivas sınır hattı da yakın takibe alındı. Giresun kırsalında sıkışan teröristlerin bulunduğu bölgede dikkati dağıtmak amacıyla, diğer örgüt mensuplarının çevre illerde de eylemler yapabileceğini belirten güvenlik birimleri, Ordu, Trabzon, Gümüşhane, Tokat ve Sivas bölgelerinde de teyakkuzda olunmasını istedi.
KIŞ ÜSLENMESİNDEN ÇIKIP AÇ KALDILAR
Bölgede 2 ve 3'erli grup halinde olduğu belirtilen PKK'lı teröristlerin, kış üslenmesinden çıktıktan sonra aç kaldıkları, yayla evlerinden yiyecek çalmak için de yayla bölgelerine gittikleri, güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucunda da bölgeden kaçamadıkları belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325